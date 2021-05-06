Оккупанты в ОРЛО отправили участника обмена пленными в тюрьму. Дали 12 лет

Оккупационная власть в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) отправила в тюрьму участника обмена пленными . Его обвинили в "преступлении против государственной власти".

Об этом сообщает так называемая "генпрокуратура ЛНР".

Сообщается, что житель Лисичанска в декабре 2017 года, находясь в Старобельском СИЗО, якобы был завербован Службой безопасности Украины путем включения его в список на обмен пленными.

Оккупанты утверждают, что вернувшись на подконтрольную "ЛНР" территорию, мужчина якобы пытался внедриться в вооруженные формирования, чтобы собирать сведения военного характера для СБУ.

Местный "суд" признал его виновным в "государственной измене" и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.