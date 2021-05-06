Окупанти в ОРЛО відправили учасника обміну полоненими до в'язниці. Дали 12 років

Окупаційна влада в окремих районах Луганської області (ОРЛО) відправила до в'язниці учасника обміну полоненими . Його звинуватили в "злочині проти державної влади".

Про це повідомляє так звана "генпрокуратура ЛНР".

Повідомляється, що житель Лисичанська в грудні 2017 року, перебуваючи в Старобільському СІЗО, нібито був завербований Службою безпеки України шляхом включення його до списку на обмін полоненими.

Окупанти стверджують, що повернувшись на підконтрольну "ЛНР" територію, чоловік нібито намагався залучитися до збройних формувань, щоб збирати відомості військового характеру для СБУ.

Місцевий "суд" визнав його винним у "державній зраді" і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.