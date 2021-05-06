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Окупанти в ОРЛО відправили учасника обміну полоненими до в'язниці. Дали 12 років

Новость на русском → Луганськ, Четвер 06 травня 2021 17:09
Окупанти в ОРЛО відправили учасника обміну полоненими до в'язниці. Дали 12 років Фото: одного з учасників обміну полоненими бойовики відправили до в'язниці (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада в окремих районах Луганської області (ОРЛО) відправила до в'язниці учасника обміну полоненими. Його звинуватили в "злочині проти державної влади".

Про це повідомляє так звана "генпрокуратура ЛНР".

Повідомляється, що житель Лисичанська в грудні 2017 року, перебуваючи в Старобільському СІЗО, нібито був завербований Службою безпеки України шляхом включення його до списку на обмін полоненими.

Окупанти стверджують, що повернувшись на підконтрольну "ЛНР" територію, чоловік нібито намагався залучитися до збройних формувань, щоб збирати відомості військового характеру для СБУ.

Місцевий "суд" визнав його винним у "державній зраді" і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в грудні 2020 року окупанти в ОРЛО "засудили" до 17 років в'язниці іншого учасника обміну полоненими. Його передали на окуповану територію в ході обміну взимку 2017 року.

Зазначимо, 27 грудня 2017 року пройшов найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною та ОРДЛО у форматі "237 на 74".

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