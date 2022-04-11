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Оккупанты в ОРДО заставляют детей ходить в школу на границе ведения боев, - омбудсмен

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Волноваха, Понедельник 11 апреля 2022 12:12
Оккупанты в ОРДО заставляют детей ходить в школу на границе ведения боев, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На территории временно оккупированной Волновахи Донецкой области российские военные заставляют детей ходить в школу на границе ведения боев. Таким образом они пытаются усложнить освобождение города украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову в Telegram.

"Рашисты обязывают детей на временно оккупированных территориях начать обучение в районах на границе ведения боевых действий. Во время мониторинга социальных сетей оккупационной власти, была выявлена информация, что во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области с 11 апреля 2022 года российские оккупанты заставляют детей идти в учебные заведения", - написала Денисова.

Она предположила, что вероятно такие действия оккупантов направлены на осложнение операции по будущему освобождению города Вооруженными Силами Украины и для возможных провокаций с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны.

"В таком случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск российского агрессора", - заявила омбудсмен.

Напомним, ВСУ отбили атаку российских оккупантов под Золотым в Луганской области, в которой практически каждый город подвергся вражеским обстрелам.

Добавим, военные группировки Объединенных сил отбили на Донбассе в течение недели 51 вражескую атаку, а также нанесли российским оккупантам значительные потери в военной технике.

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