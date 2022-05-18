ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ОРДО начали "национализацию" банковских структур Украины, - разведка

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 18:31
Оккупанты ОРДО начали "национализацию" банковских структур Украины, - разведка Фото: оккупанты ОРДО начали "национализацию" банковских структур Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Власть" ОРДО начала "национализацию" банковских структур Украины. Также из-за мобилизации, ряд критических учреждений инфраструктуры столкнулся с нехваткой кадров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны.

"Рашисти берут под свой контроль важные объекты инфраструктуры и учреждения финансово-банковской системы на временно оккупированных территориях Донецкой области, которые пытаются присоединить к так называемой "ДНР". Для этого "Государственный комитет обороны "ДНР" под председательством Пушилина (Денис Пушилин, глава террористической группировки "ДНР", - ред.) принял решение о "национализации" стратегических предприятий. Под эту процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах",- пишет разведка.

Также, как отмечает разведка, оккупанты пытаются наладить работу критически важных учреждений инфраструктуры. Однако, из-за мобилизации, "ДНР" столкнулась с нехваткой кадров на большинстве объектов.

Руководство "Донецкой железной дороги" обратилось в оккупационные администрации с просьбой демобилизовать ее сотрудников. Тем временем "власть" ДНР" из-за отсутствия мобилизационного ресурса, отправила воевать против Украины не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов, людей с хроническими болезнями и инвалидов.

Напомним, РБК-Украина также писало, что, согласно данным разведки, Россия начала вводить в свои военные подразделения агентов, которые должны нейтрализовать оккупантов, не желающих воевать против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Донецкая область
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины