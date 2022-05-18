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Окупанти ОРДО розпочали "націоналізацію" банківських структур України, - розвідка

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Середа 18 травня 2022 18:31
Окупанти ОРДО розпочали "націоналізацію" банківських структур України, - розвідка Фото: окупанти ОРДО розпочали "націоналізацію" банківських структур України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Влада" ОРДО розпочала "націоналізацію" банківських структур України. Також через мобілізацію, низка критичних закладів інфраструктури зіткнулися з браком кадрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Рашисти беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які намагаються приєднати до так званої "ДНР". Для цього "Державний комітет оборони "ДНР" під головуванням Пушиліна (Денис Пушилін, голова терористичного угруповання "ДНР", - ред.) прийняв рішення про "націоналізацію" стратегічних підприємств. Під цю процедуру підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах", - пише розвідка.

Також, як відзначає розвідка, окупанти намагаються налагодити роботу критично важливих закладів інфраструктури. Однак, через мобілізацію, "ДНР” зіткнулася з браком кадрів на більшості об’єктів.

Керівництво "Донецької залізниці" звернулося до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати її співробітників. Тим часом "влада "ДНР" через відсутність мобілізаційного ресурсу, відправила воювати проти України не тільки співробітників стратегічних підприємств, але й студентів, людей з хронічними хворобами та інвалідів.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало, що, згідно з даними розвідки, Росія почала вводити у свої військові підрозділи агентів, які повинні нейтралізувати окупантів, що не бажають воювати проти України.

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