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Оккупанты в ОРЛО просят "власть" провести "референдум" о присоединении к России

Фото: оккупанты в ОРЛО просят "власть" провести "референдум" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты в так называемой "ЛНР" просят "власть" провести псевдореферендум по присоединению к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемой "Общественной палаты ЛНР".

В частности, так называемая "палата" обратилась к "главе республики" Леониду Пасечнику.

В заявлении говорится, что "жители Донбасса" якобы сделали свой выбор в пользу РФ еще в 2014 году и все эти годы "ждали и верили, что снова вернутся домой".

Также инициаторы требования заявляют, что "Украина пытается запугать население, устраивает кровавые провокации и делает все, чтобы остановить вхождение региона в РФ". Именно поэтому, по их мнению, нужно срочно провести "референдум".

Интересно, что заявления о "срочном референдуме" начали раздаваться от террористов ОРЛО аккурат на фоне контрнаступления украинских военных. В частности, сегодня стало известно, что ВСУ взяли под контроль Белогоровку в Луганской области.

Как сообщалось, российские власти отложили на неопределенный срок проведение псевдореферендумов по "присоединению к РФ" так называемых "ЛДНР", а также оккупированных территорий Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Это связано с успешным контрнаступлением ВСУ.

Добавим, что в России недавно предложили провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины 4 ноября.

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Луганск