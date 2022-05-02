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Оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области: повреждено 6 домов

Российские военные (Gatty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска снова обстреляли пгт Золочев Харьковской области. Генпрокуратура начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, утром 2 мая оккупанты обстреляли пгт Золочев. В результате обстрела повреждены шесть жилых домов и два учебных заведения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что в селе Харьковской области от российского снаряда погиб мужчина.

Также мы писали, что в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки произошло 15 пожаров.

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