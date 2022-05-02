Оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области: повреждено 6 домов

Российские войска снова обстреляли пгт Золочев Харьковской области. Генпрокуратура начала расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, утром 2 мая оккупанты обстреляли пгт Золочев. В результате обстрела повреждены шесть жилых домов и два учебных заведения.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Отмечается, что досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.
Ранее мы сообщали, что в селе Харьковской области от российского снаряда погиб мужчина.
Также мы писали, что в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки произошло 15 пожаров.