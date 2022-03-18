Оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева

Российские оккупанты утром 18 марта обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. Число пострадавших устанавливается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
"Киев подвергся очередному удару от врага. Обстрелян жилой квартал в Подольском районе", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на месте уже работают спасатели и медики. Характер повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.
Как отметил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, обстреляны жилые дома на Виноградаре.
Напомним, накануне российские войска обстреляли склад в Святошинском районе Киева, РБК-Украина публиковало фоторепортаж.
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