Оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Киев подвергся очередному удару от врага. Обстрелян жилой квартал в Подольском районе", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте уже работают спасатели и медики. Характер повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.

Как отметил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, обстреляны жилые дома на Виноградаре.