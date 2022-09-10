Оккупанты обстреляли Зеленодольск из "Ураганов"

Сегодня, 10 сентября, днем российские военные обстреляли город Зеленодольск Днепропетровской области при помощи РСЗО "Ураган".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.
По его словам, захватчики в День города атаковали местное промышленное предприятие. Обошлось без разрушений и пострадавших.
"Зеленодольск - город в Криворожском районе, который страдает от обстрелов больше всего. Оно мужественно выдерживает удары и противостоит врагу", - подчеркнул Лукашук.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 сентября атаковали сразу три района Днепропетровской области - Днепровский, Никопольский и Синельниковский.
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