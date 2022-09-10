Оккупанты обстреляли Зеленодольск из "Ураганов"

Сегодня, 10 сентября, днем российские военные обстреляли город Зеленодольск Днепропетровской области при помощи РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram .

По его словам, захватчики в День города атаковали местное промышленное предприятие. Обошлось без разрушений и пострадавших.

"Зеленодольск - город в Криворожском районе, который страдает от обстрелов больше всего. Оно мужественно выдерживает удары и противостоит врагу", - подчеркнул Лукашук.