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Оккупанты обстреляли Зеленодольск из "Ураганов"

Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Зеленодольск из "Ураганов" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 10 сентября, днем российские военные обстреляли город Зеленодольск Днепропетровской области при помощи РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

По его словам, захватчики в День города атаковали местное промышленное предприятие. Обошлось без разрушений и пострадавших.

"Зеленодольск - город в Криворожском районе, который страдает от обстрелов больше всего. Оно мужественно выдерживает удары и противостоит врагу", - подчеркнул Лукашук.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 сентября атаковали сразу три района Днепропетровской области - Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

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