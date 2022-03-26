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Оккупанты обстреляли университет внутренних дел в Харькове

Оккупанты обстреляли Харьковский национальный университет внутренних дел (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты обстреляли Харьковский национальный университет внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.

По его словам, раненых и пострадавших нет.

"Обстрелян альма-матер большей части сотрудников харьковской и украинской полиции, среди которых и я. К счастью, ни жертв, ни раненых нет. Убежден, что здание будет восстановлено в кратчайшее время", - написал Болвинов.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области украинские защитники отбили атаку вертолетов российской армии.

Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

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