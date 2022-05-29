Оккупанты обстреляли три общины под Кривым Рогом

Российские войска сегодня, 29 мая 2022 года, обстреляли территории трех общин в Криворожском районе (Днепропетровская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
По его словам, сегодня оккупанты обстреляли территории трех общин в Криворожском районе. В основном - по полям.
"Но в Зеленодольской общине попали по населенному пункту. Там повреждены хозяйственные постройки и один жилой дом. Пострадавших среди населения, к счастью, нет. В других районах области день прошел спокойно", - добавил Лукашук.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты возле границы в Черниговской и Сумской областях. По информации военных, обстрелы велись из минометов.
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