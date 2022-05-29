Окупанти обстріляли три громади під Кривим Рогом

Російські війська сьогодні, 29 травня 2022 року, обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі (Дніпропетровська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
За його словами, сьогодні окупанти обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі. В основному - по полях.
"Але в Зеленодольській громаді влучили по населеному пункту. Там пошкоджено господарські будівлі та один житловий будинок. Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В інших районах області день пройшов спокійно", - додав Лукашук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в черговий раз обстріляли населені пункти біля кордону в Чернігівській та Сумській областях. За інформацією військових, обстріли велися з мінометів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.