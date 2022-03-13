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Оккупанты обстреляли школу в Николаевской области. Под завалами могут быть люди

Автор: Юлия Бойко

Российские войска 13 марта обстреляли школу в одном из населенных пунктов Николаевской области. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Оккупанты выстрелили по школе в одном из населенных пунктов, присыпало людей, мы занимаемся эвакуацией", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская область готовит эвакуацию из временно оккупированных населенных пунктов.

Кроме того, сегодня российские войска нанесли авиаудар по Николаеву. В результате погибли девять человек, которые стояли в очередях в банкомат и супермаркет.

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Николаевская областьВойна России против Украины