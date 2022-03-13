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Оккупанты обстреляли село Меловая в Харьковской области, вспыхнул пожар

Автор: Константин Широкун

Село Меловая в Харьковской области подверглось обстрелу российских войск. В результате загорелся многоквартирный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "ЗСУ Оперативный".

В населенном пункте, который относится к Балаклейскому району Харьковской область, снаряды повредили жилые дома.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину