Оккупанты обстреляли в Рубежном интернат, больницу и школы: есть погибшие

"Обстрелы мирного населения на Луганщине не прекращаются. Разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горят дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды - это сегодняшние реалии наших городов. В Рубежном враг разрушил интернат для детей с недостатками зрения "Кришталик", городскую больницу, три школы и другие "военные объекты", - рассказал он.

Гайдай отметил, что военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на пределе человеческих возможностей, спасая людей.

"Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи", - добавил он.

Фото: оккупанты обстреляли в Рубежном интернат, больницу и школы (facebook.com/odalug)

Напомним, обстрелы Северодонецка (Луганская область) настолько масштабны, что городу не хватает спасателей. Российские обстрелы приводят к массовым пожарам в жилых кварталах.

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