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Оккупанты обстреляли в Рубежном интернат, больницу и школы: есть погибшие

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Луганская область, Вторник 15 марта 2022 09:05
Оккупанты обстреляли в Рубежном интернат, больницу и школы: есть погибшие Фото: оккупанты обстреляли в Рубежном интернат, больницу и школы (facebook.com/odalug)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска обстреляли в Рубежном интернат для детей с нарушением зрения, городскую больницу и три школы. Погибло четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Обстрелы мирного населения на Луганщине не прекращаются. Разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горят дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды - это сегодняшние реалии наших городов. В Рубежном враг разрушил интернат для детей с недостатками зрения "Кришталик", городскую больницу, три школы и другие "военные объекты", - рассказал он.

Гайдай отметил, что военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на пределе человеческих возможностей, спасая людей.

"Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи", - добавил он.

Фото: оккупанты обстреляли в Рубежном интернат, больницу и школы (facebook.com/odalug)

Напомним, обстрелы Северодонецка (Луганская область) настолько масштабны, что городу не хватает спасателей. Российские обстрелы приводят к массовым пожарам в жилых кварталах.

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