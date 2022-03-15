Окупанти обстріляли в Рубіжному інтернат, лікарню та школи: є загиблі

Російські війська обстріляли у Рубіжному інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи. Загинуло чотири людини.

«Обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються. Руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Палаючи будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях нерозірвані снаряди - це сьогоднішні реалії наших міст. У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору "Кришталик", міську лікарню, три школи та інші "військові об’єкти", - розповів він.

Гайдай зазначив, що військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей, рятуючи людей.

"В усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги", - додав він.

Фото: окупанти обстріляли в Рубіжному інтернат, лікарню та школи (facebook.com/odalug)

Нагадаємо, обстріли Сєвєродонецька (Луганська область) настільки масштабні, що місту не вистачає рятувальників. Російські обстріли призводять до масових пожеж у житлових кварталах.

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