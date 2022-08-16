Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області: зафіксовано близько 130 прильотів

У вівторок, 16 серпня, російські війська 12 разів відкривали вогонь по Сумській області. Всього зафіксовано близько 130 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram .

За його словами, вранці Хотинську громаду ворог атакував за допомогою гранатомета, було 26 прильотів. При цьому Білопільську громаду росіяни обстрілювали з мінометів і ствольної артилерії. Всього - 48 прильотів.

Миколаївську і Шалигинскую громади вдень противник атакував за допомогою артилерії. Там зафіксували 41 приліт.

І вже ввечері росіяни почали мінометний обстріл Краснопільської громади, всього було 12 прильотів.