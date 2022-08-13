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Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области: что известно

Новина українською →
Сумы, Суббота 13 августа 2022 10:30
Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области: что известно Фото: оккупанты обстреляли приграничье Сумской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия в очередной раз обстреляла приграничье Сумской области. Утром 13 августа враг ударил по Шосткинскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Утром россияне начали гатить по Шосткинскому району: с половины девятого, из минометов и артиллерии", - рассказал он.

Отмечается, что под вражеским огнем оказались природоохранные территории.

Напомним, вчера россияне 11 раз открывали огонь по территориям пяти общин Сумской области. Зафиксировано почти 200 прилетов.

Днем ранее оккупанты выпустили по области около 200 мин и снарядов.

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