Оккупанты обстреляли пригород Запорожья "Градами"

Россияне выпустили около 20 ракет систем залпового огня "Град", большинство из которых попали в реку Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Александра Старуха .

Как отметил глава области, громкие взрывы, что было слышно в областном центре сегодня вечером - это результат вражеской атаки из системы "Град".

"Карасей жалко, русских - нет. Ничего, вскоре они поменяются местами с карасями. Поэтому сохраняем спокойствие. В случае объявления воздушной тревоги быстро идем к укрытию. И помним о неразглашении информации", - так Старух прокомментировал попадание российских ракет в реку Днепр.