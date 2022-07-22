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Оккупанты обстреляли пригород Запорожья "Градами"

Фото: окрестности Запорожья россияне обстреляли Градами (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне выпустили около 20 ракет систем залпового огня "Град", большинство из которых попали в реку Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Александра Старуха.

Как отметил глава области, громкие взрывы, что было слышно в областном центре сегодня вечером - это результат вражеской атаки из системы "Град".

"Карасей жалко, русских - нет. Ничего, вскоре они поменяются местами с карасями. Поэтому сохраняем спокойствие. В случае объявления воздушной тревоги быстро идем к укрытию. И помним о неразглашении информации", - так Старух прокомментировал попадание российских ракет в реку Днепр.

Напомним, ВСУ уничтожили небольшую базу россиян возле Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

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