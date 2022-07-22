ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли пригород Запорожья "Градами"

Новина українською →
Украина, Пятница 22 июля 2022 21:35
Оккупанты обстреляли пригород Запорожья "Градами" Фото: окрестности Запорожья россияне обстреляли Градами (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне выпустили около 20 ракет систем залпового огня "Град", большинство из которых попали в реку Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Александра Старуха.

Как отметил глава области, громкие взрывы, что было слышно в областном центре сегодня вечером - это результат вражеской атаки из системы "Град".

"Карасей жалко, русских - нет. Ничего, вскоре они поменяются местами с карасями. Поэтому сохраняем спокойствие. В случае объявления воздушной тревоги быстро идем к укрытию. И помним о неразглашении информации", - так Старух прокомментировал попадание российских ракет в реку Днепр.

Напомним, ВСУ уничтожили небольшую базу россиян возле Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет