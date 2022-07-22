Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя "Градами"

Росіяни випустили близько 20 ракет систем залпового вогню "Град", більшість з яких влучили у річку Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське Запоріжської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха .

Як зазначив керівник області, гучні вибухи, що було чутно в обласному центрі сьогодні ввечері - це результат ворожої атаки з системи "Град".

"Карасів шкода, росіян - ні. Нічого, незабаром вони поміняються місцями з карасями. Тому зберігаємо спокій. У разі оголошення повітряної тривоги швидко ідемо до укриття. І пам’ятаємо щодо нерозголошення інформації", - так Старух прокоментував влучання російських ракет в річку Дніпро.