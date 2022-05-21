Окупанти обстріляли селище в Херсонській області, є загиблі

Російські окупанти обстріляли селище Білозерка в Херсонській області. Загинули три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне" .

Унаслідок атаки також отримали поранення три людини.

"21 травня російські військові обстріляли селище Білозерка в Херсонській області... Серед загиблих підлітки - хлопець і дівчина, вчителька. Відомо про трьох поранених", - йдеться в повідомленні.

Жителі селища повідомили, що чули два прильоти в районі вулиць Херсонської та Соборної. Перебиті газові труби. Одна з поранених - дівчинка 12 років.

Люди повідомили також, що приблизно через пів години після обстрілу в селище приїхала знімальна група пропагандистів.