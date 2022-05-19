ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" из Ростова в оккупированные города, - ОК "Юг"

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 02:45
Оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" из Ростова в оккупированные города, - ОК "Юг" Фото: оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" из Ростова в оккупированные города (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские захватчики готовят так называемый "пресс-тур" для российских и иностранных средств массовой информации в украинские временно оккупированные города. Отправлять журналистов планируют из Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Там отмечают, что оккупанты применяют классические формы гибридной войны.

"Готовится так называемый "пресс-тур" рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей", - говорится в сообщении.

ВСУ также отмечают, что "оккупанты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и бьют по мирным жителям. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ".

Ранее украинская разведка сообщала, что в уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят политическую провокацию с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины