Оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" из Ростова в оккупированные города, - ОК "Юг"

Российские захватчики готовят так называемый "пресс-тур" для российских и иностранных средств массовой информации в украинские временно оккупированные города. Отправлять журналистов планируют из Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook .

Там отмечают, что оккупанты применяют классические формы гибридной войны.

"Готовится так называемый "пресс-тур" рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей", - говорится в сообщении.

ВСУ также отмечают, что "оккупанты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и бьют по мирным жителям. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ".