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Оккупанты обстреляли областной перинатальный центр в Житомире

Автор: Светлана Мащенко

Во время авиаудара по Житомиру 2 марта пострадал Областной перинатальный центр.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины

Фото: Оккупанты обстреляли областной перинатальный центр в Житомире (t.me/dsns_telegram)

В ГСЧС показали последствия других разрушений, которые нанесли российские вражеские войска во время атаки на Житомир в ночь на 2 марта. Враг атаковал частный сектор города.

После последнего авиаудара по городу (по состоянию на 07:00 2 марта) в МВД подтвердили гибель 2 человек, 16 - получили травмы.

Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ранее мы писали, что улица в Буче превратилась в "кладбище" для уничтоженной вражеской техники РФ.

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