RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупанти обстріляли Обласний перинатальний центр в Житомирі

Автор: Світлана Мащенко

Під час авіаудару по Житомиру 2 березня постраждав Обласний перинатальний центр.

Про це повідомили в ДСНС України

Фото: Окупанти обстріляли обласний перинатальний центр в Житомирі (t.me/dsns_telegram)

В ДСНС показали наслідки інших руйнувань, яких завдали російські ворожі війська під час атаки на Житомир в ніч на 2 березня. Ворог атакував приватний сектор міста.

Після останнього авіаудару по місту (станом на 07:00 2 березня) в МВС підтвердили загибель 2 людей, 16 - отримали травми.

Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Раніше ми писали, що вулиця в Бучі перетворилася на "цвинтар" для знищеної ворожої техніки РФ.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирВторгнення Росії до України