Фото: Окупанти обстріляли обласний перинатальний центр в Житомирі (t.me/dsns_telegram)

В ДСНС показали наслідки інших руйнувань, яких завдали російські ворожі війська під час атаки на Житомир в ніч на 2 березня. Ворог атакував приватний сектор міста.

Після останнього авіаудару по місту (станом на 07:00 2 березня) в МВС підтвердили загибель 2 людей, 16 - отримали травми.

Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають.