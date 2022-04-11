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Оккупанты снова обстреляли Лисичанск: четыре дома разрушены, трое пострадавших

Фото: оккупанты снова обстреляли Лисичанск (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

11 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы в Лисичанске. Четыре дома разрушены, а по меньшей мере три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Telegram.

"Уже не впервые за 11 апреля жилые кварталы Лисичанска охватил вражеский обстрел. Утром в городе спасатели в разрушенном россиянами доме нашли одного погибшего. К вечеру имеем по меньшей мере трех пострадавших лисичан. Спасатели передали людей врачам. Медработники оказывают им помощь. Имеем четыре прямые попадания в дома. Три из них разрушены полностью, один - частично", - написал Гайдай.

Фото: оккупанты снова обстреляли Лисичанск (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, сегодня российские войска обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. Враг попал в многоэтажку, известно о погибшем.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 47-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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