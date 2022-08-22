Оккупанты обстреляли Криворожский район из "Ураганов": есть раненая

Российские военные обстреляли Криворожский район в Днепропетровской области. В результате атаки женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Захватчики нанесли удары по Зеленодольской общине из РСЗО "Ураган". От обстрела пострадала 61-летняя жительница. У нее осколочное ранение. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме того, были повреждены две хозяйственные постройки.