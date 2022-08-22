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Оккупанты обстреляли Криворожский район из "Ураганов": есть раненая

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Днепропетровская область, Понедельник 22 августа 2022 17:42
Оккупанты обстреляли Криворожский район из "Ураганов": есть раненая Фото: оккупанты обстреляли Криворожский район из "Ураганов" (военТВ)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли Криворожский район в Днепропетровской области. В результате атаки женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Захватчики нанесли удары по Зеленодольской общине из РСЗО "Ураган".

От обстрела пострадала 61-летняя жительница. У нее осколочное ранение. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, были повреждены две хозяйственные постройки.

Напомним, ночью 22 августа россияне обстреляли Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате атаки есть раненые.

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Днепропетровская область
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