Окупанти обстріляли Криворізький район з "Ураганів": є поранена

Російські військові обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Загарбники завдали ударів по Зеленодольській громаді з РСЗВ "Ураган". Від обстрілу постраждала 61-річна жителька. У неї осколкове поранення. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкостi. Окрім того, було пошкоджено дві господарчі споруди.