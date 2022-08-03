Оккупанты обстреляли Криворожский район: "зацепили" церковь, перебили ЛЭП

Враг ударил из артиллерии по двум громадам - Зеленодольской и Апостоловской.

В Апостоловской без жертв и разрушений.

"В Зеленодольской попали прямо по селу Великая Костромка. Там задели детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали", - написал Резниченко.

Напомним, российская армия в ночь на 2 августа также обстреляла Днепропетровскую область. Под ударами были Синельниковский и Криворожский районы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.