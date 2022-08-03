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Окупанти обстріляли Криворізький район: "зачепили" церкву, перебили ЛЕП

Фото: окупанти обстріляли Криворізький район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 3 серпня вдарили по Криворізькому району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Ворог вдарив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській.

В Апостолівській без жертв і руйнувань.

"У Зеленодольській потрапили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепили дитячий садок і церкву. Пошкоджено лінію електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - написав Резніченко.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 2 серпня також обстріляла Дніпропетровську область. Під ударами були Синельниківський та Криворізький райони.

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Дніпропетровська область