Окупанти обстріляли Криворізький район: "зачепили" церкву, перебили ЛЕП

Ворог вдарив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Апостолівській.

В Апостолівській без жертв і руйнувань.

"У Зеленодольській потрапили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепили дитячий садок і церкву. Пошкоджено лінію електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - написав Резніченко.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 2 серпня також обстріляла Дніпропетровську область. Під ударами були Синельниківський та Криворізький райони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.