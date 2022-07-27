Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова: применили C-300

Как сообщается, было два "прилета".

"Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось бы, чтоб так и было", - сообщил Терехов.

Напомним, в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

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