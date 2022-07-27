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Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова: застосували C-300

Фото: окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вранці обстріляли Індустріальний район Харкова ракетами С-300.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Як повідомляється, було два "прильоти".

"Рятувальники вже на місці, розбирають завали. За їх словами жертв немає, але це поки тільки попередня інформація. Хотілося б, щоб так і було", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Харків