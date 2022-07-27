Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова: застосували C-300

Як повідомляється, було два "прильоти".

"Рятувальники вже на місці, розбирають завали. За їх словами жертв немає, але це поки тільки попередня інформація. Хотілося б, щоб так і було", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

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