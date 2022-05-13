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Оккупанты обстреляли Херсонскую область вероятно фосфорными снарядами, - прокуратура

Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Прокуратура Херсонской области расследует применение армией РФ фосфорных боеприпасов. Вероятность этого факта сейчас выясняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в ночь на 12 мая 2022 года российские военные во время очередного обстрела Нововоронцовской общины Херсонской области применили вероятно фосфорные снаряды, в результате чего возник пожар.

Сейчас правоохранителями устанавливаются последствия вражеской атаки запрещенными международным законодательством боеприпасами.

За процессуального руководства Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Заводовке Херсонской области российские оккупанты устроили обыски. Жильцов просят не паниковать.

Ранее мы сообщали, Россия считает присоединение Херсонской области вполне реальным. В Кремле заявили, что процедура должна пройти по сценарию Крыма.

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