Оккупанты обстреляли Харьков: вспыхнул пожар

Отмечается, что в городе прозвучало два взрыва после чего начался пожар.

"Первый взрыв произошел в 23:01. Второй - вскоре после него. По предварительным данным, под обстрел попала территория на западе города. Очевидцы сообщают о пожаре", - говорится в сообщении.

Одновременно в Telegram-чатах Белгорода очевидцы писали о запусках ракет.

Ранее стало известно о новом обстреле города, в результате которого пострадали трое местных жителей, еще один - погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.