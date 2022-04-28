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Оккупанты обстреляли из "Градов" село в Днепропетровской области: погиб мирный житель

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Днепр, Четверг 28 апреля 2022 20:43
Оккупанты обстреляли из "Градов" село в Днепропетровской области: погиб мирный житель Фото: при ракетном обстреле села Великая Костромка в Днепропетровской области погиб мирный житель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты в течение нескольких дней обстреливают Великую Костромку Днепропетровской области, которая находится на границе с Херсонской областью. Сегодня противник ударил по селу из "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Повреждены несколько жилых домов. Погиб 71-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.

По его словам, в результате ракетного удара село частично осталось без света и газа.

Напомним, вчера, 27 апреля, оккупанты трижды обстреляли Великую Костромку кассетными снарядами. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

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