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Окупанти обстріляли з "Градів" село в Дніпропетровській області: загинув мирний житель

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Дніпро, Четвер 28 квітня 2022 20:43
Окупанти обстріляли з "Градів" село в Дніпропетровській області: загинув мирний житель Фото: при ракетному обстрілі села Велика Костромка в Дніпропетровській області загинув мирний житель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти протягом декількох днів обстрілюють Велику Костромку Дніпропетровської області, яка знаходиться на кордоні з Херсонською областю. Сьогодні противник вдарив по селу з "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченко.

"Пошкоджено кілька житлових будинків. Загинув 71-річний чоловік", - повідомив глава ОВА.

За його словами, в результаті ракетного удару село частково залишилося без світла і газу.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, окупанти тричі обстріляли Велику Костромку касетними снарядами. Про жертви і постраждалих не повідомлялося.

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