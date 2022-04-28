Окупанти обстріляли з "Градів" село в Дніпропетровській області: загинув мирний житель

Російські окупанти протягом декількох днів обстрілюють Велику Костромку Дніпропетровської області, яка знаходиться на кордоні з Херсонською областю. Сьогодні противник вдарив по селу з "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченко .

За його словами, в результаті ракетного удару село частково залишилося без світла і газу.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, окупанти тричі обстріляли Велику Костромку касетними снарядами. Про жертви і постраждалих не повідомлялося.

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