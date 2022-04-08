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Оккупанты обстреляли из "Градов" лодку на Каховском водохранилище: есть погибшие и раненые

Фото: на Каховском водохранилище расстреляли лодку (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты 7 апреля обстреляли из "Градов" эвакуационную лодку на Каховском водохранилище. В ней были 14 человек, среди них 3 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмила Денисову.

"Вчера утром на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха Рассвет в Марьянском Криворожского района рашисты расстреляли лодку, которая плыла со стороны Первомайки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей из оккупированной части области", - говорится в сообщении.

Людей, которые находились в 70 метрах от берега, обстреляли реактивной системой залпового огня "Град".

В лодке находилось 14 человек, из них 3 детей. Женщина и 2 мужчин погибли сразу, ребенок 13 лет умер чуть позже. Еще 2 человека пропали без вести. Остальные люди находятся в больнице, среди них дети 4 и 16 лет.

Напомним, российские оккупанты, находящиеся на Запорожской АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища вдоль станции.

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