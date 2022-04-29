Оккупанты обстреляли из "Градов" два села Днепропетровской области

"Ночь более или менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Задело хозяйственные постройки", - написал Резниченко.

По предварительной информации люди не пострадали. Однако эти данные еще уточняются.

Напомним, что российские оккупанты в течение нескольких дней обстреливают Большую Костромку Днепропетровской области, которая находится на границе с Херсонской областью.

Добавим, 27 апреля, оккупанты трижды обстреляли Большую Костромку кассетными снарядами.

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