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Оккупанты обстреляли из "Градов" два села Днепропетровской области

Фото: оккупанты обстреляли из "Градов" два села Днепропетровской области (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 апреля утром российские оккупанты обстреляли Большую Костромку и Марьянское Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня "Град". Вследствие чего повреждены хозяйственные постройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночь более или менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Задело хозяйственные постройки", - написал Резниченко.

По предварительной информации люди не пострадали. Однако эти данные еще уточняются.

Напомним, что российские оккупанты в течение нескольких дней обстреливают Большую Костромку Днепропетровской области, которая находится на границе с Херсонской областью.

Добавим, 27 апреля, оккупанты трижды обстреляли Большую Костромку кассетными снарядами.

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