RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли з "Градів" два села Дніпропетровської області

Фото: окупанти обстріляли з "Градів" два села Дніпропетровської області (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 квітня вранці російські окупанти обстріляли Велику Костромку та Мар’янське Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню "Град". Внаслідок чого пошкоджені господарчі будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка в Telegram.

"Ніч більш-менш спокійна. Ранком окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі", - написав Резніченко.

За попередньою інформацією люди не постраждали. Однак ці дані ще уточнюються.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом декількох днів обстрілюють Велику Костромку Дніпропетровської області, яка знаходиться на кордоні з Херсонською областю.

Додамо, 27 квітня, окупанти тричі обстріляли Велику Костромку касетними снарядами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна Росії проти України