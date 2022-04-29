Окупанти обстріляли з "Градів" два села Дніпропетровської області

Сьогодні, 29 квітня вранці російські окупанти обстріляли Велику Костромку та Мар’янське Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню "Град". Внаслідок чого пошкоджені господарчі будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка в Telegram.
"Ніч більш-менш спокійна. Ранком окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі", - написав Резніченко.
За попередньою інформацією люди не постраждали. Однак ці дані ще уточнюються.
Нагадаємо, що російські окупанти протягом декількох днів обстрілюють Велику Костромку Дніпропетровської області, яка знаходиться на кордоні з Херсонською областю.
Додамо, 27 квітня, окупанти тричі обстріляли Велику Костромку касетними снарядами.
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