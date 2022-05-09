Российские военные обстреляли из "градов" Днепропетровскую область, - ОВА

Российские военные открыли огонь по Широковский общине Днепропетровской области из "градов". Никто из гражданских не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской области

Как отметил глава Днепропетровской области, сейчас село осталось без света. Электрики уже работают.

"В селе Анновка один дом разрушен, несколько повреждено. Люди не пострадали. Большинство местных уехали", - пишет Валентин Резниченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 12-летний мальчик погиб от взрыва кассетного боеприпаса в Днепропетровской области. Снаряд он принес домой.

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