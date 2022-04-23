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Оккупанты обстреляли город в Запорожской области. Обвинили в этом ВСУ

Фото: г. Васильевка Запорожской области обстреляли ракетой системы "Ураган" (военТВ)
Автор: RBC.UA

В центре города Васильевка Запорожской области в жилой дом попала ракета системы "Ураган". Пострадавших нет, но дом подвергся разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Сегодня около 15:30 оккупанты обстреляли жилой дом в центре города Васильевка в Запорожской области.

Отмечается, что обстрел был осуществлен со стороны села Бурчак, которое временно находится под оккупацией, а потому ВСУ никак не могли совершить обстрел.

Как известно, ракета не разорвалась.

Запорожская ОВА предостерегает, что пропагандистские СМИ врага планируют сделать очередной информационный вброс с обвинением в обстреле именно ВСУ.

Напомним, что российские оккупанты прибегли к ракетного обстрела по Одессе. Сейчас известно о пяти погибших, есть много пострадавших.

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