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Оккупанты обстреляли еще одну нефтебазу под Киевом. Пожар продолжался всю ночь

Фото: российские войска обстреливают объекты под Киевом (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска вечером 24 марта обстреляли еще одну нефтебазу под Киевом. По состоянию на сегодняшнее утро наблюдается горение остатков нефтепродуктов на ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера около 20:00 под обстрел попала нефтебаза в селе Калиновка Фастовского района. В результате попадания боеприпасов нефтебаза загорелась.

"По состоянию на 06:00 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет", - говорится сообщении.

Напомним, до этого российские войска несколько раз обстреливали нефтебазу под Васильковом Киевской области. После одного из ударов пожар не могли потушить несколько дней.

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