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Окупанти обстріляли ще одну нафтобазу під Києвом. Пожежа тривала всю ніч

Фото: російські війська обстрілюють об'єкти під Києвом (facebook com mod mil rus)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська ввечері 24 березня обстріляли ще одну нафтобазу під Києвом. Станом на сьогоднішній ранок спостерігається горіння залишків нафтопродуктів на ній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора близько 20:00 під обстріл потрапила нафтобаза в селі Калинівка Фастівського району. В результаті попадання боєприпасів нафтобаза загорілася.

"Станом на 06:00 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалення резервуарного парку нафтобази. Загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає", - йдеться повідомленні.

Нагадаємо, до цього російські війська кілька разів обстрілювали нафтобазу під Васильковом Київської області. Після одного з ударів пожежу не могли загасити кілька днів.

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