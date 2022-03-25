Оккупанты обстреляли еще одну нефтебазу под Киевом. Пожар продолжался всю ночь
Российские войска вечером 24 марта обстреляли еще одну нефтебазу под Киевом. По состоянию на сегодняшнее утро наблюдается горение остатков нефтепродуктов на ней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что вчера около 20:00 под обстрел попала нефтебаза в селе Калиновка Фастовского района. В результате попадания боеприпасов нефтебаза загорелась.
"По состоянию на 06:00 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет", - говорится сообщении.
Напомним, до этого российские войска несколько раз обстреливали нефтебазу под Васильковом Киевской области. После одного из ударов пожар не могли потушить несколько дней.
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