Окупанти обстріляли ще одну нафтобазу під Києвом. Пожежа тривала всю ніч
Російські війська ввечері 24 березня обстріляли ще одну нафтобазу під Києвом. Станом на сьогоднішній ранок спостерігається горіння залишків нафтопродуктів на ній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що вчора близько 20:00 під обстріл потрапила нафтобаза в селі Калинівка Фастівського району. В результаті попадання боєприпасів нафтобаза загорілася.
"Станом на 06:00 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалення резервуарного парку нафтобази. Загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає", - йдеться повідомленні.
Нагадаємо, до цього російські війська кілька разів обстрілювали нафтобазу під Васильковом Київської області. Після одного з ударів пожежу не могли загасити кілька днів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.