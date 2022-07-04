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Оккупанты обстреляли две громады в Криворожском районе: поврежден детский сад

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 07:56
Оккупанты обстреляли две громады в Криворожском районе: поврежден детский сад Фото: оккупанты обстреляли две громады в Криворожском районе (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты ночью обстреляли из артиллерии Зеленодольскую и Широковскую громады Криворожского района Днепропетровской области. Противник целенаправленно бил по населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате обстрела в Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, 3 июля Славянск в Донецкой области попал под самый масштабный обстрел российских оккупантов за последнее время. В городе вспыхнуло из-за вражеских атак до 15 пожаров.

Также утром воскресенья, 3 июля, войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области. Город попадает под удар РСЗО "Смерч" второй день подряд.

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