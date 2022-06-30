Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть жертвы и раненые

Российские войска в течение 29 июня обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Так, в течение 29 июня в населенных пунктах Красногоровка и Сидорово россияне убили двух мирных жителей, еще одного ранили.

"Также удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - рассказал Кириленко.