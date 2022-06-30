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Окупанти обстріляли Донецьку область: є жертви і поранені

Фото: обстріл з "Градів" (facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська протягом 29 червня обстріляли населені пункти в Донецькій області. В результаті обстрілів загинули щонайменше дві людини, ще дві отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВК Павла Кириленка.

Так, протягом 29 червня в населених пунктах Красногорівка і Сидорово росіяни вбили двох мирних жителів, ще одного поранили.

"Також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого в Маріуполі, проте точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі встановити неможливо", - розповів Кириленко.

Нагадаємо, окупанти продовжують спроби штурму Луганської області. В результаті масованих обстрілів в лікарні країни продовжують доставляти мирних жителів Лисичанська. Саме ж місто зараз нагадує Сєвєродонецьк, де на початку штурму міста теж горіли будинок за будинком.

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