Окупанти обстріляли Донецьку область: є жертви і поранені

Російські війська протягом 29 червня обстріляли населені пункти в Донецькій області. В результаті обстрілів загинули щонайменше дві людини, ще дві отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВК Павла Кириленка.
Так, протягом 29 червня в населених пунктах Красногорівка і Сидорово росіяни вбили двох мирних жителів, ще одного поранили.
"Також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого в Маріуполі, проте точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі встановити неможливо", - розповів Кириленко.
Нагадаємо, окупанти продовжують спроби штурму Луганської області. В результаті масованих обстрілів в лікарні країни продовжують доставляти мирних жителів Лисичанська. Саме ж місто зараз нагадує Сєвєродонецьк, де на початку штурму міста теж горіли будинок за будинком.