Окупанти обстріляли Донецьку область: є жертви і поранені

Російські війська протягом 29 червня обстріляли населені пункти в Донецькій області. В результаті обстрілів загинули щонайменше дві людини, ще дві отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВК Павла Кириленка .

Так, протягом 29 червня в населених пунктах Красногорівка і Сидорово росіяни вбили двох мирних жителів, ще одного поранили.

"Також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого в Маріуполі, проте точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі встановити неможливо", - розповів Кириленко.