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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую и Запорожскую области, есть жертвы

Фото: Оккупанты обстреляли Днепропетровскую и Запорожскую области (t.me)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне используя реактивную артиллерию, нанесли удары по Запорожской и Днепропетровской областям, в результате чего есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую и Днепропетровскую ОВА.

В Запорожской области массовому обстрелу подвергся город Орехов. В течение нескольких часов оккупанты били из реактивной артиллерии. В результате ударов по городу, погибла местная жительница и еще шесть человек получили ранения.

"В результате вражеской атаки разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС", - заявили в Запорожской области.

Чуть позже россияне обстреляли Никополь и район города. По словам областных властей, в город прилетело 20 снарядов из реактивной артиллерии "Град" и 10 из ствольной артиллерии.

"Предварительно, четыре человека ранены. Один из них госпитализирован. В городе повреждены несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. На месте работают пожарные", - заявили в Днепропетровской области.

Напомним, что ранее оккупанты обстреливали Днепропетровскую область из "Ураганов".

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Война в УкраинеДнепропетровская областьЗапорожская область